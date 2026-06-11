Lavrov ve Zeyyani'den Ortadoğu Değerlendirmesi - Son Dakika
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Lavrov ve Zeyyani'den Ortadoğu Değerlendirmesi

11.06.2026 16:32
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Lavrov ve Zeyyani, bölgedeki gerginlikler ve güvenlik konularını ele aldı, işbirliği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Lavrov ve Rusya'yı ziyaret eden Zeyyani, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, Rusya ile Bahreyn arasındaki ilişkilere değinerek geçen yıl Bahreyn ile diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 35. yılını kutladıklarını dile getirdi.

Lavrov, "Bu süre zarfında, başta ticaret, ekonomi, finans, yatırım ve kültür gibi alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi için birçok şey yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma değinen Lavrov, "Hem Arap monarşileri hem de İran, tüm Körfez ülkelerinin, dış aktörlerin desteğiyle bir araya gelerek Körfez Bölgesi için güvenlik konseptini geliştirmelerinden yanayız." dedi.

Haziran başında, Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanmasına ilişkin 2021'de hazırlanan Rus konseptini güncellediklerine dikkati çeken Lavrov, Bahreyn dahil tüm ülkeleri bu konuda bilgilendirdiklerini kaydetti.

Lavrov, "Arapları İranlılara karşı kışkırtmayan, aksine güven artırıcı eylemler ve ortak temaslar yoluyla onları birleştiren yaklaşımın, bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını umuyoruz. Hem bölgenizde hem de küresel bağlamda seyrüsefer özgürlüğü ilkesine bağlıyız." ifadelerini kullandı.

"Gerginliğin azaltılmasına yönelik uluslararası girişimlere önem veriyoruz"

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, ülkesinin İran'ın saldırılarına maruz kaldığını belirterek "Son aylarda bölgemizdeki durum tehlikeli yönde gelişiyor. Gerginliğin azaltılmasına ve devletlerin egemenliğinin garanti edilmesine yönelik uluslararası girişimlere büyük önem veriyoruz. Dost ülkelerle diyalog ve koordinasyon halinde olma niyetindeyiz." diye konuştu.

Rusya'nın bu bağlamda önemli rol oynadığını dile getiren Zeyyani, şu şekilde devam etti:

"Rusya'nın uluslararası seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına büyük önem verdiğini, krizin siyasi ve diplomatik araçlarla çözülebileceğine inandığını biliyoruz. Ülkelerimiz arasında uluslararası platformlarda, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) koordinasyona değer veriyoruz. İstişareleri ve ortak çalışmaların sürdürüleceğini umuyoruz. Bu, bölgesel ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov ve Zeyyani'den Ortadoğu Değerlendirmesi - Son Dakika

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