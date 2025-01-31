Le Pen'in Mezarı Tahrip Edildi - Son Dakika
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Le Pen'in Mezarı Tahrip Edildi

Fransa'da Jean-Marie Le Pen'in mezarı balyozla tahrip edildi, soruşturma başlatıldı.

31.01.2025 16:17
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Fransa'da aşırı sağın önde gelen isimlerinden ve yeni adı Ulusal Birlik (RN) olan Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu Jean-Marie Le Pen'in, La Trinite-sur-Mer köyündeki mezarı balyozla tahrip edildi.

France 3 Bretagne medyasının haberine göre, La Trinite-sur-Mer köyünde bir kişi, Le Pen'in mezarını balyozla tahrip etti. Köy mezarlığı ziyarete kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma köy sakininin açıklamasını doğrularken, RN partili Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Gilles Pennelle de Le Pen'in mezarının ciddi şekilde hasar gördüğünü ifade etti.

Birkaç yıldır sağlık sorunları yaşayan Le Pen, 7 Ocak'ta 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

La Trinite-sur-Mer'deki mezarlığa defnedilen Ulusal Cephe'nin kurucusu Le Pen'in vasiyeti üzerine mezar taşında isim, doğum ve ölüm tarihi bilgilerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Fransa, Son Dakika

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