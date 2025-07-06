LEGOLAND Shanghai Açıldı

SHANGHAİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Lego Group Başkanı ve CEO'su Niels B. Christiansen, cumartesi günü resmen açılan LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi'nin şirketin Çin'e duyduğu güvenin bir kanıtı olduğunu söyledi. Christiansen, küresel oyuncak devinin Çin pazarına yatırım yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Projeyi "Lego Group için önemli bir kilometre taşı" diye nitelendiren Christiansen, "LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi, Çin'deki Lego ekosisteminin ayrılmaz parçası olacak. Bu açılış, Lego'nun Çin ve Çin halkına olan uzun vadeli bağlılığını teyit ediyor" dedi.

Christiansen, "Bu büyük projenin Shanghai'ın ekonomik canlılığına katkıda bulunacağından ve turizm ve kültür sektöründe yüksek kaliteli kalkınmayı ilerleterek iç talebi artırma yönündeki ulusal stratejiyle uyumlu olacağından eminiz" diye konuştu.

Çin'in şirket için stratejik açıdan önemli bir pazar olduğunu belirten Christiansen, Çin'e yatırım yapmaya ve daha fazla Çinli tüketiciyi çekmeye devam edeceklerini vurguladı.

318.000 metrekarelik bir alanı kaplayan LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi, dünyadaki 11. LEGOLAND tesisi olmasının yanı sıra, açıldığı dönemdeki en büyük LEGOLAND parkı olma özelliğini taşıyor.

Lego'nun Çin genelinde 100'den fazla kentte yaklaşık 500 mağazası bulunuyor.