Leland'da Lisede Silahlı Saldırı

11.10.2025 20:21
Mississippi'de bir lisede yapılan maçta silahlı saldırı, 4 ölü, 12 yaralı ile sonuçlandı.

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

LİSEYE SİLAHLI SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Leland Belediye Başkanı John Lee yaptığı açıklamada, silahlı saldırının, dün gece Leland kentinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleştiğini söyledi. Lee, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Mississippi, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

