Leland\'da Lisede Silahlı Saldırı

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

LİSEYE SİLAHLI SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Leland Belediye Başkanı John Lee yaptığı açıklamada, silahlı saldırının, dün gece Leland kentinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleştiğini söyledi. Lee, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.