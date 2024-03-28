Lenfoma kanseri olan öğretmen, zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Bitlis'teki 8 Ağustos İlkokulu'nda görev yapan ve 6 yaşında trafik kazasında bir bacağını kaybeden lenfoma kanseri Uğur Taşkaya, yaşadığı zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.
Henüz 6 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu dizinin üstünden sağ bacağını kaybeden 34 yaşındaki Taşkaya, hayatın getirdiği zorluklar karşısında pes etmeyerek eğitim hayatını sürdürdü.
Üç yıl koltuk değnekleriyle okula giden, daha sonra protez bacak takılan Taşkaya, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.
Diplomasını aldıktan sonra mezun olduğu 8 Ağustos İlkokulu'na öğretmen olarak atanan Taşkaya'ya, 3 yıl önce lenfoma kanseri teşhisi konuldu.
Hastalığına ve engeline rağmen ilk günkü heyecanla mesleğini sürdüren Taşkaya, öğrencileri ve manevi kızına olan sevgisi ve eğitime olan aşkıyla hayata tutunuyor.
Zorluklara göğüs gererek öğrencileri için ortaya koyduğu çabayla meslektaşlarına da örnek olan Taşkaya, AA muhabirine, ilkokul üçüncü sınıfa gittiğinde protez bacak kullanmaya başladığını söyledi.
Eğitimine ara vermeyi hiçbir zaman düşünmediğini anlatan Taşkaya, "Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kazandım. 12'nci sınıftayken tekrar protez bacak yaptırmaya gittiğimde derslerden geri kaldım. Üniversite sınavı benim için zorlu geçti. Tüm engellere rağmen elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'ni bitirdikten sonra mezun olduğum ilkokulda göreve başladım." diye konuştu.
"Öğretmenliği sadece para kazanmak için yapmıyorum"
Her sabah büyük bir heves ve heyecanla işine gidip geldiğini vurgulayan Taşkaya, "Öğretmenliğe başladıktan 3 yıl sonra ağrılarımın artması üzerine gittiğim hastanede lenfoma kanseri teşhisi konuldu. İstanbul'da 9 ay süren tedavimin ardından görevime devam ettim. Geçirdiğim sıkıntılı günlerde öğrencilerimi ve manevi kızımı çok özlüyordum. Tedavi sürecimde manevi kızım en büyük destekçim oldu. İstanbul'a tedaviye gittiğimde kızımı ve öğrencilerimi bıraktığım için endişeleniyordum. Tedavimin ardından onlarla bir araya geldim." diye konuştu.
Dersin dışında da öğrencileriyle etkinlikler yaptığını söyleyen Taşkaya, gönüllü olarak kurs verdiğini, öğrencilerin farklı yeteneklerini keşfetmek için beceri ve ritim konusunda çalışma yaptığını belirtti.
Öğrencileriyle çok iyi bir iletişiminin olduğunu anlatan Taşkaya, şöyle konuştu:
"Öğretmenliği sadece para kazanmak için yapmıyorum. Mesleğim, benim için apayrı bir hayat tarzı. Öğrencilerimle ve manevi kızımla geçirdiğim zaman hayatıma anlam katıyor. Öğretmenlik zor bir meslek. Protez bacak kullanmam ve kanser tedavisi görmem bunu daha da zorlaştırıyor. Öğrencilerim ile manevi kızıma olan bağlılığım ve bir an önce onlara kavuşma arzusu, zorlukları atlatabilmemde en büyük etken."
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