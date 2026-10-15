Lenzart space, 'Büyüsü Bozulmuş Dünya' sergisini 29 Kasım'a kadar açık tutacak - Son Dakika
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Lenzart space, 'Büyüsü Bozulmuş Dünya' sergisini 29 Kasım'a kadar açık tutacak

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Lenzart space, \'Büyüsü Bozulmuş Dünya\' sergisini 29 Kasım\'a kadar açık tutacak
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Elnaz Rahimoğlu yönetiminde kurulan Lenzart space, 'Büyüsü Bozulmuş Dünya' sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Derya Yücel küratörlüğündeki sergi, Kezban Arca Batıbeki, Hilal Can, CANAN ve diğer sanatçıların eserleriyle 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Elnaz Rahimoğlu yönetiminde kurulan Lenzart space, "Büyüsü Bozulmuş Dünya" ile kapılarını sanatseverlere açtı.

Sergide Kezban Arca Batıbeki, Hilal Can, CANAN, Okyanus Çağrı Çamcı, Hande Dilaver, Bawer Doğanay, Nazlı Gürlek Hodder, Betül Özkan, Pinprick, Ali Şentürk, Ayşenur Şentürk ve Serpil Yeter'in eserleri görülebiliyor.

Eserlerde, mitlerin, kadim sembollerin ve ritüel düşüncenin çağdaş dünyadaki izleri, farklı varoluş biçimleri, hafıza, dönüşüm ve yeniden büyülenme kavramları üzerinden ele alınıyor.

Derya Yücel küratörlüğünde izleyiciyle buluşan sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatDerya YücelGüncelDünyaSanatSon Dakika

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