Letonya Büyükelçisi Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Letonya Büyükelçisi Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

Letonya Büyükelçisi Şanlıurfa\'da ziyaretlerde bulundu

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Şanlıurfa'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaretlerde bulundu. Büyükelçi Vaivars, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ı ziyaret ederek kentin tarihi, kültürel ve sosyal özellikleri hakkında bilgi aldı.

13.05.2024 16:47
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Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Vaivars ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak, makamında kabul ettiği Büyükelçi Vaivars ile bir süre görüştü.

Letonya heyeti daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Vaivars, kentin tarihi, kültürel ve sosyal özelliklerine ilişkin Gülpınar'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA

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