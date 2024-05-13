Letonya Büyükelçisi Şanlıurfa\'da ziyaretlerde bulundu

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Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Vaivars ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak, makamında kabul ettiği Büyükelçi Vaivars ile bir süre görüştü.

Letonya heyeti daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Vaivars, kentin tarihi, kültürel ve sosyal özelliklerine ilişkin Gülpınar'dan bilgi aldı.