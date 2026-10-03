Letonya'da genel seçimde 1 milyon 550 bine yakın seçmen oy kullanıyor - Son Dakika
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Letonya'da genel seçimde 1 milyon 550 bine yakın seçmen oy kullanıyor

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Letonya'da kayıtlı 1 milyon 550 bine yakın seçmen, 100 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için oy kullanıyor. 14 siyasi oluşumdan 1434 adayın yarıştığı seçimde yüzde 5 barajı aranıyor, resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Baltık ülkesi Letonya'da seçmenler genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Letonya'da kayıtlı 1 milyon 550 bine yakın seçmen, 100 sandalyeli parlamentonun (Saeima) yeni üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme süreci 20.00'ye kadar devam edecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Nüfusu yaklaşık 1 milyon 840 bin olan Letonya'da parlamentoya girebilmek için 14 siyasi oluşumdan 1434 aday yarışıyor. Seçimlerde bir siyasi oluşumun parlamentoya girebilmesi için en az yüzde 5 oy alarak seçim barajını aşması gerekiyor.

Seçimler öncesinde yaklaşık 170 bin seçmen erken oy kullanma imkanından yararlandı ve yaklaşık 5 bin vatandaş da posta yoluyla oy kullanmak için başvuruda bulundu.

Ülkede 5 seçim bölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde Riga 38, Vidzeme 26, Zemgale 13, Latgale 12 ve Kurzeme 11 milletvekiliyle parlamentoda temsil edilecek.

Resmi seçim sonuçlarının 12 Ekim'e kadar onaylanması beklenirken, yeni parlamentodaki ilk oturumun 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Son ankette Başbakan Kulbergs önde

Seçim öncesinde SKDS Araştırma Merkezi tarafından 4-16 Eylül'de gerçekleştirilen ankette görevine mayıs ayında başlayan Başbakan Andris Kulbergs'in temsil ettiği Birleşik Liste (Apvienotais Saraksts), yüzde 14,4 ile ilk sırada yer aldı.

Julija Stepanenko'nun başbakan adayı olduğu Egemen Güç/Yeni Letonyalılar Birliği (Suverena Vara/Apvieniba Jaunlatviesi) ittifakı yüzde 9,4, Ainars Slesers'in başbakan adayı olduğu Önce Letonya Partisi (Latvija Pirmaja Vieta) ise yüzde 9,2 destek aldı.

Anket sonuçları, toplamda 7 siyasi oluşumun seçimde yüzde 5'lik barajı aşabilecek düzeyde oy alacağına ve seçim sonrasında birden fazla siyasi oluşumun bulunacağı koalisyonla hükümetin kurulabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA
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