Letonya'da GRU adına bilgi topladığı şüphesiyle çift, NATO üssünü çekti, tutuklandı - Son Dakika
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Letonya'da GRU adına bilgi topladığı şüphesiyle çift, NATO üssünü çekti, tutuklandı

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Letonya'da GRU adına bilgi topladığı şüphesiyle bir çift tutuklandı. Çiftin savunma sistemi, NATO müttefikleri ve Ukrayna'ya destek hakkında bilgi toplayıp GRU'ya aktardığı, Adazi'deki NATO üssünü havadan görüntülediği belirlendi; Riga ve Adazi'de 3 noktada arama yapıldı.

Letonya'da Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) adına ülkenin savunma sektörüne ilişkin yasa dışı yollarla bilgi topladığından şüphelenilen bir çift tutuklandı.

Letonya Devlet Güvenlik Servisinden (VDD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Letonya vatandaşı bir çift hakkında açıklanmaması gereken bilgilerin toplanarak yabancı bir istihbarat servisine aktarıldığı iddiasıyla 27 Haziran'da ceza soruşturması başlatıldı.

Letonya'nın savunma sektörü hakkında GRU adına yasa dışı yollarla bilgi topladığından şüphelenilen çift 28 Haziran'da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında çiftin Letonya'nın savunma sistemi, NATO müttefiklerinin faaliyetleri ve Ukrayna'ya yönelik farklı destek türleri hakkında bilgi topladığı ve bunları GRU'ya aktardığı tespit edildi.

Şüphelilerin Letonya ordusunun hava üssü, radar sistemleri ve askeri uçaklarının hareketleri hakkında istihbarat topladığı saptandı.

Şüphelilerden birinin küçük bir uçak kullanarak GRU adına NATO'nun ülkedeki tugayına ev sahipliği yapan Adazi Askeri Üssü'nü keşfettiği ve üssün havadan fotoğraflarını çektiği belirlendi.

Çiftin Letonya topraklarında faaliyet gösteren keşif-sabotaj gruplarına olası destek sağlayabilecek faaliyetlerde bulunduğu da tespit edildi.

Çiftin gözaltına alındığı gün, başkent Riga ve Adazi'de çiftle bağlantılı 3 noktada arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda farklı türde veri depolama aracı, belge ve not ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin ayrıntılı analizi sürüyor.

Şüpheliler güvenlik tedbiri kapsamında tutuklandı.

Kaynak: AA
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