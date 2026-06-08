Letonya, NATO savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal eden insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Letonya Silahlı Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Letonya hava sahasında tehdit bulunduğu, vatandaşlardan kapalı alanlara geçmelerinin istendiği belirtildi.
Daha sonra NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında faaliyet gösteren savaş uçaklarının havalandırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, tehdidin sona erdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Müttefik savaş uçakları, Letonya hava sahasına giren bir İHA'yı başarıyla düşürdü." ifadeleri kullanılırken, paylaşımda Fransız bayrağına da yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Letonya'dan İHA İhlaline Cevap - Son Dakika
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