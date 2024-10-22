Letonya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye Övgü - Son Dakika
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Letonya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye Övgü

Letonya Dışişleri Bakanı Braze, Türkiye'nin NATO'ya katkılarını takdir etti, ekonomik işbirliğini vurguladı.

22.10.2024 15:51
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Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, " Türkiye'nin, NATO'nun güney kanadı ve tamamı için gösterdiği tüm çabalar gerçekten takdire şayan." dedi.

Braze, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'ye resmi ziyaret düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikili ilişkilerin verimli olduğunu vurguladı. Braze, Bakan Fidan'ı Letonya'ya davet ettiğini, kendisinin bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Letonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 33'üncü yılının kutlandığına işaret eden Braze, "Son derece önemli bir ilişkimiz var. Bizi bir araya getiren şey şu; Biz gerçekten güvenliğin, savunmanın önemini anlıyoruz." diye konuştu.

Braze, iki ülkenin NATO müttefiki olduğunu ve önemli coğrafyalarda bulunduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin, NATO'nun güney kanadı ve tamamı için gösterdiği tüm çabalar gerçekten takdire şayan." ifadesini kullandı.

Güvenlik ve savunmaya önem verdiklerinin altını çizen Braze, ülkesinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 3'ünden fazlasını savunmaya, yüzde 1'ini de savunma ve insani yardım amacıyla Ukrayna'ya aktardıklarını paylaştı.

Braze, Rusya ve Belarus'a karşı sınırları güçlendirdiklerini, bu sınırların NATO ve Avrupa Birliği (AB) için de sınır görevi gördüğünü ifade etti.

Türkiye'den üst düzey yetkililerin, Kırım Platformu 3'üncü Parlamenter Zirvesi'ne katılacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Braze, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine bağlı kalarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına verilecek desteğin önemini vurguladı.

İşbirliği fırsatları

Braze, ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilebileceğine dikkati çekerek Letonya'nın İstanbul'da açtığı Fahri Konsolosluğun ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladığını dile getirdi. Her yıl binlerce Letonyalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Braze, Türkiye'den daha fazla kişinin ülkesini ziyaret etmesini istedi.

Braze, orman yangınlarıyla mücadele konusunda Türkiye ile fikir alışverişi yapılabileceğini söyledi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bütün uluslararası dünya düzenini ortadan kaldırdı, BM Şartı'nı ihlal etti, bölgesel güvenliği ihlal etti ve çok net bir biçimde Avrupa-Atlantik güvenliğine tehdit getirdi. Aynı zamanda terörizm boyutu da var. Bu nedenle NATO'da iki tehdit belirledik, Rusya ve terörizm." diyen Braze, terörizmle mücadelede işbirliğinin, ülkelerin refahı ve güvenliği için mühim olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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