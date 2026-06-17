Letonya: NATO'ya Daha Fazla Askeri Varlık İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Letonya: NATO'ya Daha Fazla Askeri Varlık İhtiyacı

17.06.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Letonya Başbakanı Kulbergs, NATO'nun doğu kanadında askeri varlığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, Baltık ülkeleri ile NATO'nun doğu kanadında daha fazla müttefik askeri varlığına ihtiyaç duyduklarını belirterek, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadelede sahip olduğu tecrübenin NATO'nun savunma yapısına entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kulbergs, Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısı düzenledi.

Hükümetinin bir numaralı önceliğinin güvenlik olduğunu belirten Kulbergs, Letonya'nın savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma kararının parlamentodan geçtiğini anımsattı.

Ukrayna'ya verdikleri desteğin süreceğini kaydeden Kulbergs, GSYH'ye oranla Ukrayna'ya en fazla destek sağlayan beşinci ülke olduklarını, askeri yardımların bu yıl GSYH'nin yüzde 0,3'üne ulaştığını söyledi.

Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile anti-İHA sistemleri alanında anlaşma imzaladıklarını dile getiren Kulbergs, "Ukraynalılar bugün İHA savaşında en gelişmiş ülke. Dolayısıyla İHA anlaşması, Ukrayna'nın savaş alanındaki deneyimini savunma stratejimize entegre etmemize yardımcı olacak." dedi.

Kulbergs, ülkesinin NATO'nun kararlı ve sorumlu bir müttefiki olduğunu belirterek, hava savunmalarını güçlendirmeyi öncelik olarak belirlediklerini vurguladı.

NATO topraklarını her türlü tehdide karşı korumak için müttefiklerin gerekli kaynak ve kabiliyete sahip olduğunun altını çizen Kulbergs, Letonya'nın NATO'nun dış sınırlarının korunması amacıyla daha fazla müttefik hava savunma unsuruna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Doğu kanadındaki askeri varlığın güçlendirilmesi çağrısında bulunan Kulbergs, "Daha fazla müttefik askeri varlığına ihtiyacımız var. Kendimizi korumanın en iyi yolu, en kötü senaryoya hazırlanmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Letonya, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Letonya: NATO'ya Daha Fazla Askeri Varlık İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa’da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Silivri’de villa bilmecesi: Balcıoğlu “10 milyona aldım“, eski sahibi “30 milyona sattım“ dedi Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu "10 milyona aldım", eski sahibi "30 milyona sattım" dedi
Hyundai’den Türkiye’ye 715 milyon Euro değerinde yatırım Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım
İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD’ye gidemedi İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi
Dünya Kupası’nda yeni kriz İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:36
ABD-İran anlaşması İsviçre’de imzalanıyor
ABD-İran anlaşması İsviçre'de imzalanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 18:44:54. #7.12#
SON DAKİKA: Letonya: NATO'ya Daha Fazla Askeri Varlık İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.