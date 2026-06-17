Letonya: NATO'ya Daha Fazla Askeri Varlık İhtiyacı

Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, Baltık ülkeleri ile NATO'nun doğu kanadında daha fazla müttefik askeri varlığına ihtiyaç duyduklarını belirterek, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadelede sahip olduğu tecrübenin NATO'nun savunma yapısına entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kulbergs, Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısı düzenledi.

Hükümetinin bir numaralı önceliğinin güvenlik olduğunu belirten Kulbergs, Letonya'nın savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma kararının parlamentodan geçtiğini anımsattı.

Ukrayna'ya verdikleri desteğin süreceğini kaydeden Kulbergs, GSYH'ye oranla Ukrayna'ya en fazla destek sağlayan beşinci ülke olduklarını, askeri yardımların bu yıl GSYH'nin yüzde 0,3'üne ulaştığını söyledi.

Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile anti-İHA sistemleri alanında anlaşma imzaladıklarını dile getiren Kulbergs, "Ukraynalılar bugün İHA savaşında en gelişmiş ülke. Dolayısıyla İHA anlaşması, Ukrayna'nın savaş alanındaki deneyimini savunma stratejimize entegre etmemize yardımcı olacak." dedi.

Kulbergs, ülkesinin NATO'nun kararlı ve sorumlu bir müttefiki olduğunu belirterek, hava savunmalarını güçlendirmeyi öncelik olarak belirlediklerini vurguladı.

NATO topraklarını her türlü tehdide karşı korumak için müttefiklerin gerekli kaynak ve kabiliyete sahip olduğunun altını çizen Kulbergs, Letonya'nın NATO'nun dış sınırlarının korunması amacıyla daha fazla müttefik hava savunma unsuruna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Doğu kanadındaki askeri varlığın güçlendirilmesi çağrısında bulunan Kulbergs, "Daha fazla müttefik askeri varlığına ihtiyacımız var. Kendimizi korumanın en iyi yolu, en kötü senaryoya hazırlanmaktır." ifadelerini kullandı.