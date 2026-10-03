Leuven'de atık sulardaki Kovid-19 izleri son bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Belçika'nın Leuven kentinde atık sularda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğunluğunun son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, KU Leuven Üniversitesinden virolog Elke Wollants, kentteki atık sularda virüs yoğunluğunun son haftalarda hızla arttığını açıkladı.

Wollants, Leuven'deki atık sularda yaklaşık bir yıl boyunca virüs yoğunluğunun ya hiç tespit edilmediğini ya da çok düşük düzeylerde ölçüldüğünü belirtti.

İzleme çalışmalarının başladığı 2021'den bu yana "ölçülebilir virüs yoğunluğu"nun bu kadar uzun süre düşük kaldığı başka bir dönem yaşanmadığını aktaran Wollants, son belirgin zirvenin Kasım 2025'te kaydedildiğini ifade etti.

Belga'nın haberinde, virüs yoğunluğunun Ağustos 2026'dan itibaren yeniden yükselmeye başladığı, artışın son haftalarda belirgin biçimde hızlandığı ve yoğunluğun son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Ulusal göstergede de virüs düzeyi yüksek

Belçika Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun atık su izleme panosunda da Kovid-19 için ulusal düzey "yüksek" olarak gösterildi.

Ülke genelindeki 30 atık su arıtma tesisinden haftalık örnek alınan izleme programı, Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 39'unu kapsıyor.

Atık sularda, enfekte kişilerin dışkısıyla kanalizasyona karışan Kovid-19'a ait genetik izler ölçülerek toplumda virüsün yayılımının artıp artmadığı takip ediliyor.