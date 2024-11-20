Lewotobi Yanardağı Patladı, Hava Kirliliği Arttı

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CAKARTA, 20 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yeniden faaliyete geçen Lewotobi Yanardağı, kül ve volkanik madde püskürterek bölgede hava kalitesinin büyük oranda kötüleşmesine neden oldu.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi çarşamba günü meydana gelen patlamayla 3 kilometre yüksekliğe ulaşan kalın bir gri kül bulutu oluştuğunu ve kraterin batı ve güneybatısına kadar yayıldığını bildirdi. Havacılık Volkan Gözlem Uyarısı'nın merkez tarafından ikinci en yüksek alarm seviyesi olan turuncu seviyesine indirilmesine karşın uçakların, yanardağ yakınlarında 5 kilometrenin altındaki yüksekliklerde uçmalarına halen izin verilmiyor.

Bölgeden tahliye edilen yaklaşık 12.000 kişinin kaldığı tahliye merkezleri, kötü hava kalitesinin etkilerini gidermek üzere lojistik, temel ihtiyaç malzemeleri ve sağlık merkezleriyle donatıldı.

Yetkililer şiddetli yağışlarda oluşabilecek olası lav sellerine karşı yüksek alarm durumuna geçti. Bölge sakinlerinin belirlenen çok sayıdaki yüksek riskli alandan uzak durmaları istendi.

1.584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Yanardağı, Endonezya'nın 127 aktif yanardağından biri.