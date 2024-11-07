Lewotobi Yanardağı Yeniden Patladı

Güncel

CAKARTA, 7 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Yanardağı yeniden faaliyete geçerek 5.000 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, patlamayla en yüksek seviyede havacılık alarmı verildiğini duyurdu.

Yanardağın perşembe günü saat 10.48'de faaliyete geçmesiyle küller kraterin batısına, güneybatısına ve kuzeyine dağıldı.

Endonezya'nın Doğu Flores bölgesinde yer alan Lewotobi Yanardağı için en yüksek alarm seviyesi uygulanıyor. Kraterden itibaren 7 kilometrelik bir alan tehlike bölgesi olarak ilan edildi.

Lewotobi Yanardağı, pazar günü geç saatlerde faaliyet geçmiş ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine, 63 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 4.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sıcak gaz bulutları ve volkanik maddeler yüzlerce ev ve binayı yok ederek bölgede yangınlara neden oldu.

1.584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Yanardağı, Endonezya'nın 127 aktif yanardağından biri. Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan ülkede sık sık volkanik faaliyetler yaşanıyor.