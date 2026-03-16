Leyleği Donmaktan Kurtardı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da İlhan Akış, donmak üzere bulduğu leyleği 2,5 ay besleyip doğaya geri bıraktı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İlhan Akış (50), karlar içinde donmak üzereyken bulduğu leyleği evine götürüp 2,5 ay sıcak ortamda bakarak besledi. Sağlığına kavuşan leylek, havaların ısınmasıyla birlikte doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Akalan köyünde göç etmeyen leyleklerden biri, ocak ayında ağır kış şartlarına dayanamayarak yuvasından düşüp karların arasında kaldı. Köylülerden İlhan Akış, evinin önünde hareketsiz halde duran leyleği fark etti. Bitkin haldeki leyleği evine götüren Akış, kanatları donduğu için uçamayan kuşu, evinin alt katındaki barınakta sıcak ortama alarak su ve yiyecek verdi. İlhan Akış, yaklaşık 2,5 aydır beslediği leyleği, uçacak duruma gelmesinin ardından tekrar doğaya bıraktı.

'HER GÜN BALIKLA BESLEDİM'

Evinin bacasında leylek yuvası bulunduğunu belirten ilhan Akış, "Evimin çatısında bir leylek soğuktan donarak ölmüştü. Bu da ölmek üzereyken karların arasında bulduğum leylekti. Evimin alt katındaki barınakta sıcak ortamda her gün balık vererek besledim. Yaklaşık 2,5 aydır beslediğim leylek, iyileştikten sonra tekrar doğaya bıraktım" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Yüksekova, Güncel, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.