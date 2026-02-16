Leylek 3 Yıldır Göç Etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Leylek 3 Yıldır Göç Etmiyor

16.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir leylek, kışı köyde geçiriyor. Köylüler ona yiyecek bırakıyor.

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde elektrik direğine yuva yapan leylek, 3 yıldır göç etmiyor. Köylüler, kışı köylerinde geçiren leyleğe zaman zaman yiyecek bırakıyor.

Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylek, kış ayları gelmesine rağmen 3 yıldır göç etmiyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının arttığı günlerde dahi yuvasını terk etmeyen ve köyün sembolü haline gelen leylek, artık köyün bir parçası haline geldi. Uzmanlar, bazı leyleklerin; iklim değişikliği, besin kaynaklarının artması ya da sağlık durumları gibi nedenlerle göç etmeyebildiğini belirtirken, leyleğin yaşamını sürdürebilmesi için doğal dengenin korunması ve bilinçsiz müdahalelerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti. Diğer yandan köylüler, kışı köylerinde geçiren leyleğe zaman zaman yiyecek bırakıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güroymak, Bitlis, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leylek 3 Yıldır Göç Etmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:52:09. #7.11#
SON DAKİKA: Leylek 3 Yıldır Göç Etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.