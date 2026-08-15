Leylek Kuyuya Düşüp Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leylek Kuyuya Düşüp Kurtarıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da kuyudan kurtarılan leylek, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.

Avcılar'da kuyuya düşmesinin ardından itfaiye ekiplerince kurtarılan leylek doğaya salındı.

Firuzköy'de bulunan bir kuyudan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir leyleğin kuyuda mahsur kaldığını belirledi.

Kuyuya inen bir itfaiyeci, leyleği bulunduğu yerden çıkardı.

Herhangi bir yarasının olmadığı tespit edilen leylek, su içirildikten sonra ekiplerce doğaya salındı.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Avcılar, İtfaiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leylek Kuyuya Düşüp Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı
Yeni Yol Partisi yeniden grup kurdu, Meclis’te sandalye dağılımı güncellendi Yeni Yol Partisi yeniden grup kurdu, Meclis'te sandalye dağılımı güncellendi
68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü 68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü
Ankara’da cenaze yemeğine silahlı saldırı Ankara'da cenaze yemeğine silahlı saldırı
CHP’li vekilden taciz iddialarına karşı rest: Suçum varsa istifa ederim CHP'li vekilden taciz iddialarına karşı rest: Suçum varsa istifa ederim

18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
16:30
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
14:58
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 18:59:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Leylek Kuyuya Düşüp Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.