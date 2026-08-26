Leyleklerin Göç Yolculuğu

Sonbahar öncesi göç yolculuğuna çıkan leylekler, Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

İlkbaharda Türkiye'ye gelen leylekler, kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan Afrika'ya göçe başladı.

Leyleklerden bazıları, aydınlatma direkleri ve ağaçların üzerinde durup mola verdi, bazıları da arazide vakit geçirdi.

Sürü halinde Süleymanpaşa ilçesinde görüntülenen leylekler burada bir süre dinlendikten sonra rotalarını takip etti.