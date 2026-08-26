Leyleklerin Görsel Şöleni

KUZEY Avrupa ülkelerinden yola çıkarak Afrika'ya göç eden leylekler, Türkiye'nin önemli göç güzergahlarından Osmaniye'de, Amanos Dağları üzerinde süzülerek görsel şölen oluşturdu. O anlar dronla görüntülendi.

Göçmen kuşların rotası üzerinde bulunan Osmaniye'de, Zorkun Yaylası mevkisindeki Amanos Dağları üzerinde göç eden leylek sürüleri görüntülendi. Yeşil ormanların ve sis bulutlarının üzerinde süzülerek uçan leylek sürüleri, seyirlik manzara oluşturdu. Leyleklerin, sıcak Afrika ülkelerine doğru göç yolculukları, dron ve cep telefonuyla kayda alındı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,