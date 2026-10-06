LFI ve PS lise eylemlerindeki polis şiddeti için Meclis'e harekete geçiyor - Son Dakika
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LFI ve PS lise eylemlerindeki polis şiddeti için Meclis'e harekete geçiyor

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LFI, lise eylemlerindeki polis şiddeti için Meclis'e soruşturma önergesi sunacak; PS de sakatlayıcı silah kullanımını önlemek için yasa tasarısı verecek. Eylemlerde yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alınmış, 715 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Fransa'da solcu parti, devam eden lise eylemlerindeki polis şiddetine ilişkin soruşturma komisyonu kurulması talebiyle Ulusal Meclis'e önerge sunacak.

Paris'teki Ulusal Meclis'te solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda söz alan LFI Milletvekili Thomas Portes, polisin lise eylemleri kapsamında gençlerin gözünü kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Portes, partisinin, bu eylemlerde on günü aşkın süredir devam eden polis şiddetine ilişkin soruşturma komisyonu kurulması için Meclis'e önerge sunacağını aktararak, bu komisyonun en hızlı şekilde kurulmasını istediğini ifade etti.

Portes, Fransa sokaklarında insanları döven memurların unutulmayacağını ve affedilmeyeceğini dile getirdi.

Eylemlerde "sakatlayıcı silahların" kullanılmaması için Meclis'e tasarı sunulacak

Sosyalist Parti (PS) Grup Başkanvekili Boris Vallaud, konuk olduğu RMC radyosunda, ülkedeki lise eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Vallaud, lise eylemlerinde göstericilerin çoğunun reşit olmadığını hatırlatarak, kolluk kuvvetlerinin bu eylemlerde savunma amaçlı mühimmat fırlatan silahları ve boğma gibi sert teknikleri kullanmaması için Meclis'e yasa tasarısı sunacaklarını duyurdu.

Fransız kolluk kuvvetlerinin eylemlerde kullandığı söz konusu silahlar, göstericileri sakatlayabildiği için tepki görüyor.

Liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler ülkenin farklı şehirlerine yayılarak büyümüştü.

Şu ana kadar 6 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapılan eylemlerde, yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Eylemlerde 715 güvenlik görevlisi, 215 öğrenci, 85 eğitim personeli yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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