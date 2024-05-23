LGS Sınavı için Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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LGS Sınavı için Geri Sayım Başladı

LGS Sınavı için Geri Sayım Başladı

Fen ve sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında okumak isteyen ortaokul son sınıf öğrencisi 1 milyon 39 bin aday, 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek LGS merkezi sınavı için hazırlanıyor. Sınav, 81 il ve bağlı ilçeler ile yurt dışındaki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak. Yerel seçimlerin sınavı etkilemeyeceği bildirildi.

23.05.2024 13:00
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(ANKARA) - Fen ve sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında okumak isteyen ortaokul son sınıf öğrencisi 1 milyon 39 bin aday, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı için geri sayıma başladı. MEB, aynı gün bazı ilçe ve beldelerde yapılacak yerel seçimlerin sınavı etkilemeyeceğini bildirdi.

MEB, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü merkezi sınav gerçekleştirecek. LGS sınavına, resmi ve özel ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının son sınıflarında eğitim gören 1 milyon 39 bin civarında aday başvurdu. Sınava katılım zorunluluğu bulunmuyor.

Adayların sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler yarın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. Öğrencilerin sınava girecekleri okullara giderken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

Sınav, 81 il ve bağlı ilçeler ile yurt dışındaki sınav merkezlerinde 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. LGS'nin birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her oturum için ayrı ayrı uygulanacak.

İlk oturumda 50, ikinci oturumda 40 soru

Sınavda, her iki oturumda adaylara toplam 90 soru yöneltilecek.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 10, yabancı dil dersinden 10 olmak üzere toplam 50 soru yöneltilecek ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematikten 20 ve fen bilimleri dersinden 20 olmak üzere toplam 40 soru yöneltilecek ve yanıtlamaları için 80 dakika süre tanınacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak

LGS sınavı sonuçları 28 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Yerel seçimler ve sınav aynı gün

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerindeki sonuçlara yapılan itirazlar üzerine seçimin yenilenmesine karar verdiği yerlerde, yerel seçimler LGS sınavının yapılacağı 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz- Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde yerel seçim gerçekleştirilecek.

MEB yetkilileri, LGS sınavının beldelerde yapılmadığına işaret ederek, yerel seçimlerin sınavı etkilemeyeceğini, ilçelerde ise öğrencilerin sınava kendi okullarından farklı okulda girecekleri için seçim yapılması herhangi bir engel oluşturmayacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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