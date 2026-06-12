LGS Sınavı İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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LGS Sınavı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

LGS Sınavı İçin Hazırlıklar Tamamlandı
12.06.2026 12:19
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MEB, 8. sınıf LGS sınavı için gerekli hazırlıkları tamamladı. 1 milyon 22 bin öğrenci katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak merkezi sınava ilişkin Ankara'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 binada gerçekleştirilecek sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

Okullarda sınav öncesi gerekli hijyen ve düzenleme çalışmaları yürütülürken, özel durumları nedeniyle evde veya hastanede sınava girecek öğrenciler ile görme engelli adaylar için de tüm tedbirler alındı.

Öğrencilerin sınav arasındaki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan, kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan paketler sıralara yerleştirildi.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.

İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Yaşam, LGS, Son Dakika

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