LGS Sınavı Tamamlandı - Son Dakika
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LGS Sınavı Tamamlandı

13.06.2026 14:28
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2026 LGS merkezi sınavı sorunsuz geçti, sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.

(ANKARA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav, ülke genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde tamamlandı.

Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınava 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

İki oturum halinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak ve tercih süreci başlatılacak.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS Sınavı Tamamlandı - Son Dakika

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