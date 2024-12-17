Li Jianping İdam Cezasına Çarptırıldı

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HOHHOT, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yolsuzluk, rüşvet, kamu fonlarını kötüye kullanma ve suç örgütüyle işbirliği suçlarından hüküm giyen eski parti yetkilisi Li Jianping idam edildi.

Çin Komünist Partisi'nin Hohhot Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi Çalışma Komitesi'nin eski sekreteri olan Li, 2022'nin eylül ayında idam cezasına çarptırılmış ve karar 2024'ün ağustos ayında temyiz edilerek onanmıştı.

İnfaz, Yüksek Halk Mahkemesi'nin onayının ardından salı günü İç Moğolistan'da bir mahkeme tarafından gerçekleştirildi.