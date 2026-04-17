Li Qiang'dan Macaristan'a Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Macaristan'daki seçim zaferi için Peter Magyar'ı kutladı ve işbirliğini vurguladı.

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Macaristan'daki parlamento seçimlerinde lideri olduğu Saygı ve Özgürlük Partisi'ni (Tisza) zafere taşıyan Peter Magyar'a kutlama mesajı gönderdi.

Li çarşamba günkü mesajında Çin ile Macaristan arasında uzun yıllara dayanan geleneksel bir dostluk bulunduğunu belirtti. İki ülkenin diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 70 yılı aşkın sürede karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kaldığını ifade eden Li, farklı alanlarda yürütülen tatbiki işbirliğinin, her iki halka fayda sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Çin-Macaristan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve ülkeyi tutarlı şekilde Avrupa'daki önemli ortaklarından biri olarak gördüklerini belirten Li, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, tatbiki işbirliğini genişletmek, halklar arası etkileşimi artırmak ve yeni dönemde Çin-Macaristan kapsamlı stratejik ortaklığının istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Macaristan ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Macaristan, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:01:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.