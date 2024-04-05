Liberya'da 40 Binden Fazla Memur Kayıt Dışı Çıktı - Son Dakika
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Liberya'da 40 Binden Fazla Memur Kayıt Dışı Çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da, hükümetin yürüttüğü Personel Eylem Bildirimi (PEN) uygulaması sonucunda 40 binden fazla memurun kayıt dışı olduğu tespit edildi. CSA Direktörü Joekai, ülkede en az 70 bin devlet memuru olduğunu belirtirken, bunların yarısından fazlasının PEN işlemlerini yapmadığı için yasa dışı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Boakai ise şişirilmiş maaş bordrolarını azaltmayı ve maaş faturasını düşürmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

05.04.2024 18:51
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Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da, 40 binden fazla memurun kayıt dışı olduğu belirlendi.

Liberya Kamu Hizmeti Kurumu (CSA) Direktörü Josiah Joekai, yaptığı açıklamada, hükümetin kamu kurumlarındaki çalışanlar için Personel Eylem Bildirimi (PEN) uygulamasını hayata geçirdiğini hatırlattı.

CSA Direktörü Joekai hükümetin, 40 binden fazla memurun PEN'e kayıtlı olmadığını tespit ettiğini açıkladı.

Ülkede en az 70 bin devlet memuru olduğunu söyleyen Joekai, bunların yarısından fazlasının PEN işlemlerini yaptırmadığı için yasa dışı olduğunu ifade etti.

Joekai, PEN sürecinin istihdam için zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Liberya'da ocak ayında göreve başlayan Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, şişirilmiş maaş bordrolarını azaltmayı ve maaş faturasını düşürmeyi amaçladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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