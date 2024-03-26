Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün gece River Cess vilayetinde önceden terk edilmiş ancak yasa dışı işletilen altın madeninde göçük oluştu.
Maden ve Enerji Bakanı Wilmot Paye, göçük nedeniyle madende çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Paye, bölgede kaçak faaliyet gösteren şirket hakkında yasaların gereğini yapacaklarını kaydetti.
Dünyanın en fakir ülkelerinden Liberya'da, zengin altın, elmas ve demir madenleri bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Liberya'da Kaçak Altın Madeninde Göçük: En Az 7 Ölü - Son Dakika
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