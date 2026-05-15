Liberya Dışişleri Bakanı Çin\'e Ziyaret Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Liberya Dışişleri Bakanı Sara Beysolow Nyanti, 18-22 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, Nyanti'nin ziyaretinin Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
