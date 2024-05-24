Liberyalı mülteciler Gana\'dan evlerine dönmeye başladı

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Liberya'da 1989-1996 ve 1999-2003 dönemlerinde yaşanan iç savaş nedeniyle Gana'ya sığınan mülteciler, evlerine dönmeye başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gana'nın Gomoa Buduburam bölgesindeki mülteci kampında yaşayan yaklaşık 750 Liberyalı mülteciden oluşan ilk grup, 20 otobüsle ülkelerine gitti.

Liberya Hukuk İşleri Bakan Yardımcısı Jeddi Armah, mültecilerin geri dönüşü için Gana hükümetiyle verimli görüşmeler ve müzakereler yaptıklarını belirtti.

Amrah, Gana hükümetinin bu çalışmayı gerçekleştirmeleri için kendilerine gerekli desteği verdiğini kaydetti.

Liberya'da 1989-1996 ve 1999-2003 dönemlerinde yaşanan iç savaşta yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Savaş nedeniyle yaklaşık 12 bin Liberyalı Gomoa Buduburam bölgesindeki mülteci kampına sığınmıştı.

Gana ve Liberya hükümeti işbirliğinde mayıs-haziran aylarında 4 bin 300 Liberyalı mültecinin ülkelerine gönderilmesi hedefleniyor.