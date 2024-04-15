Libya Başbakanı, Umman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Umman'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Başbakan Dibeybe sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, "Sel felaketinde hayatını kaybedenler için Umman hükümeti ve halkına en içten taziyelerimi sunup, başsağlığı dileklerinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
Dibeybe mesajında sel felaketinde yaralananlara acil şifa dileklerinde bulundu.
Ummanlı yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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