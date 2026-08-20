Libya-Çad Uçuşları 21 Ağustos'ta Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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Libya-Çad Uçuşları 21 Ağustos'ta Yeniden Başlıyor

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Libya ve Çad arasındaki doğrudan uçuşlar, yıllar sonra 21 Ağustos Cuma günü yeniden başlayacak. Çad Dışişleri Bakanı'nın Trablus ziyaretinde, uçuşların yanı sıra Misrata Serbest Ticaret Bölgesi'nde ofis açılması ve ortak komite toplantıları da ele alındı.

Libya ve Çad arasındaki doğrudan uçuşların yıllar sonra 21 Ağustos Cuma günü yeniden başlayacağı bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Trablus'u ziyaret eden Çad Dışişleri Bakanı Abdoulaye Sabre Fadoul'un Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldiği belirtildi.

Trablus-Encemine arasında uzun bir aradan sonra cuma günü yeniden başlaması planlanan doğrudan uçuş ile Çad'ın Misrata Serbest Ticaret Bölgesi'nde bir ofisinin açılması konularının ele alındığı aktarıldı.

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi'nin de bulunduğu görüşmede ayrıca, Libya-Çad Ortak Komitesi toplantılarına yönelik hazırlıkların masaya yatırıldığı ifade edildi.

Libya'da 2011'de başlayan "Şubat Devrimi"nin ardından iç savaş başlamış ve ülkedeki istikrarsızlık nedeniyle farklı tarihlerde çok sayıda ülke Libya uçuşlarını durdurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya-Çad Uçuşları 21 Ağustos'ta Yeniden Başlıyor - Son Dakika

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