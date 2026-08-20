Canlı skor: Beşiktaş ve Trabzonspor maçları çok hızlı! Goller üst üste
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Kauno Zalgiris'i, Trabzonspor ise Papara Park'ta Ferencvaros'u konuk ediyor. İşte karşılaşmalarda son durum...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i, Trabzonspor ise Papara Park'ta Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u edecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.
Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic, Debeljuh.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Bouchouari, Melih, Salah, Saviolo, Umut Nayir, Onuachu.
Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.
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- Beşiktaş 2-0 Kauno Zalgiris (6' Oh, 12' Murillo)
- Trabzonspor 0-0 Ferencvaros
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