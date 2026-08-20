Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis - Son Dakika
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Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis

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İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, idam cezasına çarptırılan Filistinli tutsakların infaz edilmesi için inşa edildiğini söylediği tesisi ziyaret ederek görüntüler paylaştı. Filistinlilere uygulanacak idam cezaları için izleme kabinlerinin de yapılacağını söyleyen Ben-Gvir’in paylaşımı, İsrail’in Filistinlilere karşı ayrımcılık içeren yeni yasasına yönelik uluslararası tepkilerin sürdüğü dönemde geldi.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, idama mahkum edilen Filistinli tutsakların infaz edilmesi amacıyla inşa edildiğini belirttiği özel idam mahkumları koğuşu ve infaz tesisine ilişkin görüntüler paylaştı.

“HAPİSHANELERDEKİ KOŞULLARINI KÖTÜLEŞTİRECEĞİME SÖZ VERMİŞTİM”

Nerede olduğu açıklanmayan bir bölgede çekilen videoda tesisin temellerini gösteren Ben-Gvir, buranın ‘teröristlerin idam edileceği yer’ olduğunu söyledi.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Teröristlerin hapishanelerdeki koşullarını kötüleştireceğime söz vermiştim – sözümü tuttum. Teröristler için idam cezası yasasını çıkaracağıma söz vermiştim – çıkardık. Ve şimdi idam hücresi ve infaz tesisi de şekillenmeye başlıyor.” notunu da düştü.

Ben-Gvir, Filistinli tutsaklara uygulanacak idamları izlemek isteyenler için gözetleme kabinlerinin de yapılacağını söyledi.

İsrail medyasında yayımlanan fotoğraflarda ise bölgede bir buldozer ve ağır iş makinelerinin bulunduğu, güvenlik kordonuyla çevrilen inşaat alanının ise bir hapishanenin yakınında olduğu görüldü.

Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis

FİLİSTİNLİ TUTSAKLARA İDAM CEZASI

İsrail'de bu yıl kabul edilen düzenlemeyle, askeri mahkemelerde hüküm giyen Filistinli tutsaklara idam cezası uygulanmasının önü açıldı.

Düzenleme kapsamında askeri mahkemelerin, müebbet hapis cezasının uygulanmasını gerektiren özel koşullar bulunmadığı sürece idam cezasını vermesi öngörülüyor.

Düzenlemenin İsrail devletinin varlığını reddetme amacıyla işlenen suçlarlar sınırlandırıldığı belirtiliyor. İsrailli Yahudiler ise çoğunlukla yasanın kapsamının dışında bırakılıyor.

YASA ULUSLARARASI KAMUOYUNUN TEPKİLERİNİ ÇEKTİ

İsrail parlamentosunda kabul edilen idam cezası düzenlemesi, Filistinlilere karşı ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle uluslararası alanda eleştirilere neden oldu.

Uluslararası Af Örgütü'nün kıdemli direktörü Erika Guevara-Rosas, yasanın kabul edilmesinin ardından düzenlemenin yaşam hakkı ve adil yargılanma güvencelerini zayıflattığını savunarak, Filistinlilere yönelik ayrımcı uygulamaları güçlendirdiğini ifade etti.

Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis

GEÇMİŞİ DE TARTIŞMALI

İsrail'in yeni idam cezası yasasının en güçlü savunucularından biri olan Ben-Gvir, uzun süredir aşırılıkçı söylemleri ve provokatif açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Ben-Gvir'in geçmişte ırkçılığa teşvik, görevini yapan bir polis memuruna müdahale ve Meir Kahane'nin yasaklı Kaç hareketini destekleme suçlarından hüküm giydiği belirtiliyor.

Ben-Gvir, geçen yılki yaklaşık iki aylık dönem dışında 2022'den bu yana İsrail'in ulusal güvenlik bakanlığı görevini yürütüyor.

BEN-GVİR'E BM VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN TEPKİ YAĞDI

Ben-Gvir, geçtiğimiz günlerde Gazze'de bir gecede 30-40 kişinin hedef alınarak öldürülmesi gerektiğini savunan açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.

İsrailli bakanın sözlerine Birleşmiş Milletler ve Fransa ile Almanya gibi ülkelerden tepki gelmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot Ben-Gvir’in açıklamalarını ‘kabul edilemez ve insanlık dışı’ olarak nitelendirirken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de sözleri ‘uluslararası hukuka aykırı’ olarak değerlendirmişti.

BM Genel Sekreteri António Guterres ise Ben-Gvir'in açıklamalarını ‘dehşet verici’, ‘skandal’, ‘insanlık dışı’ ve ‘tehlikeli’ ifadeleriyle eleştirmişti.

Ben-Gvir'in infaz tesisine ilişkin görüntüleri, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria politikalarına yönelik uluslararası eleştirilerin arttığı bir dönemde gündeme geldi.

Filistin, Gündem, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İsrail Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Halis demir Halis demir:
    derhal müdahale edilmeli 10 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    adamlar ne dersen yapiyor. Ben bugunde Kadar israilin birilerini kinadigini hic duymadin. Adam direk yapiyor 5 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Kim nadik ya daha ne yapacagiz 1 0 Yanıtla
  • sadik.can87 sadik.can87:
    biz süzde müslümanız vallahi müslümanlılka alakamız yok israyil amarikayı arkasınına almış istediyini bonbaliyor istediyini yapiyor bir avuc insan dünyaya hüküm ediyor teknoloji onlarda herşey onlarda iyecek icecek biz daha neyse iyi akşamlar 0 0 Yanıtla
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