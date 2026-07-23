Libya'da 28 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Libya'nın başkenti Trablus açıklarında, aralarında çocukların da bulunduğu 28 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Libya Sahil Güvenlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin dün Trablus'un batısındaki Karabulli bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot bulunduğuna dair ihbar aldığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin bölgeye intikal ederek aralarında çocukların da bulunduğu 28 düzensiz göçmeni kurtardığı kaydedildi.

Sağlık kontrollerinin ardından düzensiz göçmenlerin, gerekli yasal işlemlerin yapılması için sahil güvenlik merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin hangi ülke vatandaşı olduklarına??????? ilişkin bilgi verilmedi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.