Libya'da Belediye Seçimlerine Aday Başvuruları Tamamlandı

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Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, belediye meclisi seçimlerinin ilk aşaması için (60 belediye) aday başvuru sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, ilk grup belediye meclisi seçimlerine başvuru yapan 72 adayın ilgili şartları taşımadıkları gerekçesiyle başvurularının reddedildiği belirtildi.

Misrata, Zliten ve 58 kentin belediye meclisi seçimleri için 2 bin 389 adayın başvuru yaptığı kaydedilen açıklamada, adaylardan 2 bin 317'sinin adaylık başvurusunun kabul edildiği aktarıldı.

Başvuru yapan adaylardan 77'sinin ise devam eden davaları bulunduğu ve belirlenen süre zarfında beraat etmeleri durumunda adaylıklarının kabul edileceği, hüküm giymeleri halinde ise adaylıklarının düşürüleceği ifade edildi.

Seçim Komisyonu 13 Temmuz'da, ilk grup belediye seçimleri (60 belediye) için kayıt yaptıran seçmen sayısının 176 bin 339'a ulaştığını duyurmuştu.

Misrata ve Zliten dışında küçük belediyelerin yer aldığı ilk grup belediye meclisi seçimlerinin hemen ardından ağustos ayında ikinci grup belediyeler için seçim sürecinin başlayacağı aktarılmıştı.