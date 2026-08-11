Libya'da Dronlu Petrol Tesisine Saldırı - Son Dakika
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Libya'da Dronlu Petrol Tesisine Saldırı

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Zaviye'deki petrol tesislerine son iki günde 3 dronlu saldırı düzenlendi. Müdahale çağrısı yapıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'un batısında yer alan Zaviye kentindeki petrol tesislerine bölgedeki silahlı gruplar tarafından son iki günde 3 kez dronlu saldırı düzenlendi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde Zaviye Petrol Rafinerisi Şirketine ait yağ harmanlama ve dolum tesisine uzaktan kumandalı kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Dronun tesisin yakınına düştüğü kaydedilen açıklamada, bu saldırı ile son iki günde 3 kez Zaviye'deki petrol tesislerinin hedef alındığı vurgulandı.

Saldırı sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırı, son iki günde (pazar ve pazartesi) art arda gerçekleşen üçüncü saldırı olup, bölgenin petrol varlıkları için yaklaşan bir tehdide işaret etmekte ve ilgili tüm yetkililerin acil ve kesin müdahalesini gerektirmektedir."

Açıklamada ayrıca, saldırıların devam etmesi durumunda Kurumun, Zaviye Petrol Rafinerisinde mücbir sebep ilan etmek ve rafinerideki faaliyetleri tamamen durdurmak zorunda kalacağı ifade edildi.

Dün akşam saatlerinde de Zaviye'deki petrol tesislerine dronlu saldırı düzenlenmiş ve bir dizel tankerinde yangın çıkmıştı.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Dronlu Petrol Tesisine Saldırı - Son Dakika

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