Libya'da İki Ton Patlayıcı İmha Edildi

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TRABLUS, 17 Ocak (Xinhua) -- Libya İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'un yaklaşık 200 km doğusundaki Misrata kentinde iki ton patlayıcı savaş kalıntısının imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'na bağlı Merkezi Kriminal Soruşturma Dairesi Güvenlik Denetimi ve Patlayıcı İmha Bölümü, iki ton patlayıcı kalıntısını imha ederek ortadan kaldırdı" denildi.

Açıklamada ilgili daire yetkililerince son birkaç ay içinde Libya'nın orta kesimindeki farklı noktalarda ele geçirilen patlayıcı kalıntılarının Misrata'nın Karakim bölgesinde başarıyla imha edildiği belirtildi.

Libya'daki BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Mayın Eylem Bölümü Şefi Fatma Zourrig'e göre Libya genelinde 444 milyon metrekareden fazla alanda halen mayın ve savaş kalıntıları bulunuyor.