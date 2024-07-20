Libya'da Kaniyat Milis Grubu Üyesi 22 Kişiyi Öldürdüğünü İtiraf Etti - Son Dakika
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Libya'da Kaniyat Milis Grubu Üyesi 22 Kişiyi Öldürdüğünü İtiraf Etti

Libya Başsavcılığı, Terhune kentini kontrol eden Kaniyat adlı milis grubun mensubu bir şahsın 22 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiğini ve tutuklandığını duyurdu. Şahsın Terhune kentindeki Kaniyat milislerinin yöneticilerinden biri olduğu belirtilirken, Hafter yanlısı milislerin muhalifleri ve rakip aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlandığı biliniyor.

20.07.2024 16:17
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Libya Başsavcılığı, 2020'ye kadar Terhune kentini kontrol eden Kaniyat adlı milis grubun mensubu bir şahsın 22 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği ve tutuklandığını duyurdu.

Libya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından başkent Trablus'un güneybatısında gözaltına alınan bir şahsın savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

Şahsın Terhune kentinde çok sayıda kişiyi öldüren Kaniyat milislerinin yöneticilerinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, soruşturmada 22 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği aktarıldı.

Savcılığın şahsın tutuklanmasına karar verdiği ifade edildi.

Terhune, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'de ve Trablus'un güneyinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşıldı.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, kontrol ettiği bölgelerde muhalif gördüğü sivilleri ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Libya'da Kaniyat Milis Grubu Üyesi 22 Kişiyi Öldürdüğünü İtiraf Etti - Son Dakika
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