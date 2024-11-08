Libya'da Mayın Patlaması: 3 Yaralı

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Libya'nın kuzeybatısındaki Veddan kentinde bir aracın üzerinden geçtiği mayının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Libya resmi ajansı LANA'nın haberine göre, Veddan kentinde düzenlenecek ralli turnuvası için gelen araçlardan biri mayının üzerinden geçti.

Mayın patlaması sonucu araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı, tedavileri Veddan Devlet Hastanesinde yapıldı.

Haberde ayrıca, sosyal medyada olayda bir kişinin öldüğüne ilişkin yapılan paylaşımların doğru olmadığı ifade edildi.???????