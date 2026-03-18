Libya'da Petrol Boru Hattında Yangın
Libya'da Petrol Boru Hattında Yangın

18.03.2026 05:20
Libya'nın Hamada bölgesinde petrol boru hattındaki sızıntı nedeniyle yangın çıktı, can kaybı yok.

Libya'nın batısındaki Hamada bölgesinde, petrol boru hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Hamada'daki Şerara Petrol Sahasının ham petrol boru hattında çıkan yangın hakkında bilgi verildi.

Yangının, petrol boru hattındaki sızıntı nedeniyle çıktığı, herhangi bir can kaybına neden olmadığı kaydedildi.

Yangının söndürülmesi ve sızıntının durdurulması için ilgili tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.

Şerara Petrol Sahasındaki üretimin aksaklık olmadan devam ettiği, petrol pompalama işleminin ise bölgede yer alan diğer petrol sahalarındaki depolara yönlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 05:41:01.
