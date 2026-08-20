Libya'da Seçim Yasaları Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya'da Seçim Yasaları Anlaşması İmzalandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın 4+4 komitesi, seçim yasalarını belirlemek için nihai anlaşma taslağını imzaladı.

Libya'nın doğusundan ve batısından yetkililerin oluşturduğu "4+4 komitesi" seçim kanunlarının belirlenmesine yönelik nihai anlaşma taslağını imzaladı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümetini (Trablus) temsil eden dört üye ile Libya'nın doğusundaki yönetimi temsil eden dört üyeden oluşan diyalog komitesinin Tunus'ta yedinci toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.

UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in de katıldığı toplantıda tarafların, Yüksek Ulusal Seçim Komisyonunun yeniden kurulması ve seçimlere ilişkin yasal çerçevenin değiştirilmesi konularını ele aldığı kaydedildi.

Tarafların, nihai anlaşma taslağını imzaladığı, ay sonunda anlaşmanın uygulanmasına yönelik düzenlemeleri tamamlamak ve resmi olarak duyurmak için Libya'da yeniden bir araya geleceği aktarıldı.

Libya'da başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in (BM) de meşru kabul ettiği Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisinin 2021'de atadığı Bingazi'deki hükümet olmak üzere iki hükümet bulunuyor.

Ülkede Trablus'taki Temsilciler Meclisinin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi ile Bingazi'deki Temsilciler Meclisi arasında seçim yasaları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır seçimler yapılamıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Seçim Yasaları Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı
Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

19:23
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
19:06
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES’i kullanarak polisi harekete geçirdi
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi
18:58
Canlı skor: Beşiktaş ve Trabzonspor maçları çok hızlı başladı
Canlı skor: Beşiktaş ve Trabzonspor maçları çok hızlı başladı
18:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın ’yastık altı’ Merkez Bankası rezervinden büyük
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük
18:08
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
17:32
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 20:09:59. #7.12#
SON DAKİKA: Libya'da Seçim Yasaları Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.