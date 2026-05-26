Libya'da Sumud Konvoyuna Müdahale

26.05.2026 23:53
Batı Libya güçleri, Sirte yakınındaki kamp alanına müdahale ederek katılımcıları Misrata'ya sevk etti.

Küresel Sumud Kara Konvoyu, Doğu Libya'daki Sirte kenti yakınlarında bulunan kamp alanına Batı Libya askeri güçlerince müdahale edildiğini, katılımcıların zorla tahliye edilerek Misrata kentine sevk edildiğini açıkladı.

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 250 katılımcının, 7 ambulans, 10 insani yardım tırı ve 20 yaşam konteyneriyle yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Sirte kentine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kamp alanının Batı Libya askeri güçlerince boşaltıldığı, katılımcıların otobüslere bindirilerek askeri eskort eşliğinde Misrata kentine sevk edildiği ifade edildi.

Yaklaşık 150 ila 200 kişinin 4 otobüste bulunduğu belirtilen açıklamada, otobüslerden birinde 22 Türk, 2 Tunuslu, 3 Cezayirli ve 3 Moritanyalı katılımcının bulunduğunun teyit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, müdahale sırasında askeri güçler tarafından havaya uyarı ateşi açıldığı, göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve fiziksel müdahalede bulunulduğu belirtilerek en az 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Başına aldığı darbe sonucu beyin sarsıntısı şüphesi bulunan, bayılma ve kusma belirtileri gösteren bir katılımcının ambulansla hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca olay sırasında kampta insani yardım malzemeleri, tırlar veya mobil karavanların bulunmadığı, tüm yardım materyallerinin güvenli bölgede muhafaza edildiği belirtildi.

En az 2 katılımcının çanta, belge ve para dahil kişisel eşyalarını kaybettiğinin bildirildiği açıklamada, gelişmelerin sahadaki organizatörler ve katılımcılarla yapılan doğrudan görüşmeler üzerinden takip edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

