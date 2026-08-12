Libya'da Telekom Merkezine Sabotaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya'da Telekom Merkezine Sabotaj

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'da telefon şirketine sabotaj düzenlendi, hizmet aksadı. Zaviye'de saldırılar sürüyor.

Libya'nın telekomünikasyon hizmetlerinin ana üstlenicisi Libya Telefon Şirketinin batı bölgesi dağıtım merkezine sabotaj gerçekleştirildi.

Libya Telefon Şirketinden yapılan açıklamada, batı bölgesi dağıtım merkezine düzenlenen sabotaj sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Olay nedeniyle hasar meydana geldiği ve telekomünikasyon hizmetlerinde aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Teknik ekiplerin bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Zaviye kentindeki elektrik dağıtım santraline de gece saatlerinde saldırı düzenlenmiş, çıkan yangın sonucu santral tamamıyla devre dışı kalmıştı.

Zaviye'deki petrol tesislerine saldırılar

Son dönemde silahlı grupların çatışmalarının yoğunlaştığı Zaviye kentindeki petrol tesislerine kamikaze insansız hava araçları ile saldırılar düzenleniyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik tekrar eden saldırılar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini, saldırıların devam etmesi durumunda Kurumun, Zaviye Petrol Rafinerisinde mücbir sebep ilan etmek ve rafinerideki faaliyetleri tamamen durdurmak zorunda kalacağını belirtmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Şirketinden saldırı sonrası yapılan açıklamada ise bölgedeki silahlı gruplara çatışmaları acilen durdurmaları ve taraflara petrol tesislerinden uzak durmaları uyarısında bulunulmuştu.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Güvenlik, Telekom, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Telekom Merkezine Sabotaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Esenler’de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı Esenler'de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Tüpler art arda patladı, 4 kişi hastanelik oldu Tüpler art arda patladı, 4 kişi hastanelik oldu
Kolombiya depreminde ölü sayısı artıyor: Binlerce kişi kayıp Kolombiya depreminde ölü sayısı artıyor: Binlerce kişi kayıp
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu

21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:47
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
20:09
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
19:53
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 22:18:31. #7.12#
SON DAKİKA: Libya'da Telekom Merkezine Sabotaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.