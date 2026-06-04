Libya'da UNHCR Ofisine Protesto - Son Dakika
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Libya'da UNHCR Ofisine Protesto

04.06.2026 22:03
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Libya'da protestocular, UNHCR ofisine baskın yaparak göçmen destek iddialarını protesto etti.

Libya'da protestocular, "göçmenlerin yerleştirileceği" iddiaları nedeniyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisine baskın yaptı.

Yerel medyaya yansıyan ve sosyal medyada aktivistler tarafından sıkça paylaşılan görüntülerde, göstericilerin Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde bulunan UNCHR ofisine baskın düzenlediği görülüyor.

Trablus'un es-Serrac bölgesinde de protestocular UNHCR ofisinin girişini toprak bariyerlerle kapattı.

Öte yandan, Es-Serrac Sosyal Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, yaptığı açıklamada, UNHCR'nin düzensiz göçmenlere destek vermeyi bırakması ve ülkeyi terk etmesi talebinde bulundu.

Resmi makamların düzensiz göçle mücadelesine destek çağrısı yapan kuruluş, çalışmak isteyen göçmenlerin kanunlar dahilinde ülkeye girmesi ve çalışması gerektiğini belirtti.

Libya'da sosyal medya aktivistlerinin "uluslararası kuruluşların düzensiz göçmenleri Libya'ya yerleştirmeyi amaçladığı" yönündeki iddialar ortaya atmasının ardından protestolar patlak vermişti.

Libya resmi makamları ve uluslararası kuruluşlar söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Libya resmi makamları, sosyal medyada provokatif iddialara inanılmaması gerektiğini ve düzensiz göçle mücadeleyi sürdürdüklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

BM Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Göçmen, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da UNHCR Ofisine Protesto - Son Dakika

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