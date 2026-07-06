Libya'dan Dış Müdahaleye Tepki - Son Dakika
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Libya'dan Dış Müdahaleye Tepki

Libya\'dan Dış Müdahaleye Tepki
06.07.2026 14:35
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Libya Partiler Arası Ulusal Birlik ittifakı, siyasi sürece dış müdahaleleri reddettiğini açıkladı.

TRABLUS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Libya Partiler Arası Ulusal Birlik ittifakı, ülkedeki siyasi sürece yönelik dış müdahaleleri kabul etmediklerini belirterek, her türlü siyasi çözümün, Libya halkının iradesinden kaynaklanması ve başkanlık ve parlamento seçimlerine giden yolu açması gerektiğini vurguladı.

İttifak pazar günü yaptığı açıklamada, Libya'nın siyasi geleceğine ilişkin yurtdışında yürütülen siyasi istişare ve girişimleri "derin endişe duyarak ve kınayarak" takip ettiklerini belirterek, ulusal uzlaşıya dayanmayan söz konusu çabaların, fiili yönetimin kalıcı hale getirilmesi ve Libya'nın geçiş döneminin uzatılmasını amaçladığını ifade etti.

ABD Başkanı'nın Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos tarafından önerilen girişimi ve bu girişimle ilgili ziyareti ve siyasi manevraları kabul etmediklerini belirten ittifak, söz konusu faaliyetlerin, Libya'nın içişlerine müdahale niteliği taşıdığını ve Libya halkının kendi geleceğini belirleme hakkını zedelediğini kaydetti.

Açıklamada, uzlaşıya dayalı anayasal bir çerçeve temelinde özgür ve adil cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri düzenlenerek geçiş dönemlerinin sona erdirilmesinin Libya'daki siyasi krizin çözümü için tek uygulanabilir yol olduğu yinelendi. Ayrıca ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde başta siyasi partiler olmak üzere tüm siyasi güçlerin sürece katılımının güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

Toplam 24 siyasi partinin bir araya gelmesiyle kurulan Libya Partiler Arası Ulusal Birlik ittifakı, üye partilerin tutumları arasında koordinasyon sağlamayı ve siyasi sürece katılımlarını artırmayı, ülkenin içinde bulunduğu siyasi çıkmazdan kurtulmasını teşvik etmeyi ve Libya'nın uzun süredir devam eden geçiş döneminin seçimlerle sonlandırılmasını savunmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'dan Dış Müdahaleye Tepki - Son Dakika

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