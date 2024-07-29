Libya Devlet Yüksek Konseyi, TM'yi tek taraflı karar almakla suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya Devlet Yüksek Konseyi, TM'yi tek taraflı karar almakla suçladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, seçim sürecini yürütecek yeni hükümetin kurulması için aday başvurularının başladığını duyuran Temsilciler Meclisini (TM) tek taraflı karar almakla suçladı. Konsey, TM'nin Libya Siyasi Anlaşması'na aykırı olarak tek taraflı adımlar atmaya devam ettiğini belirtti ve yeni bir başarısızlıkla sonuçlanacak ve bölünmüşlüğü derinleştirecek tek taraflı adım atmamaya çağırdı.

29.07.2024 02:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Devlet Yüksek Konseyi, seçim sürecini yürütecek yeni hükümetin kurulması için aday başvurularının başladığını duyuran Temsilciler Meclisini (TM) tek taraflı karar almakla suçladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Konseyin, Kahire'de Arap Birliği himayesinde yapılan TM Başkanı Akile Salih, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'nin katıldığı 3'lü toplantının ardından yayımlanan ortak bildirideki siyasi çözüme bağlı olduğu ifade edildi.

Kahire'deki 3'lü toplantıda yeni hükümet kurulmasına yönelik mekanizma konusunda ortak anlaşmaya varılmadığı vurgulanan açıklamada, TM'nin Libya Siyasi Anlaşması'na (2015) aykırı olarak tek taraflı adımlar atmaya devam ettiği belirtildi.

"TM'yi yeni bir başarısızlıkla sonuçlanacak ve bölünmüşlüğü derinleştirecek tek taraflı adım atmamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Konseyin üzerinde anlaşmaya varılan mekanizmalar kuruluncaya kadar hiçbir tek taraflı adımı dikkate almayacağı aktarıldı.

TM Başkanı Salih dün, seçim sürecini yönetecek yeni birlik hükümeti kurulması için başbakan adaylarının başvuru sürecinin başladığını duyurmuştu.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek, yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi, asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.

Kaynak: AA

Hükümet, Libya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Devlet Yüksek Konseyi, TM'yi tek taraflı karar almakla suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:35 İsrailli bakan Katz’dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor
23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
15:39 Hollanda, süresiz oturum izni isteyen Türk vatandaşlarına uyum sınavı zorunluluğu getiriyor Hollanda, süresiz oturum izni isteyen Türk vatandaşlarına uyum sınavı zorunluluğu getiriyor
19:18 Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman’ın sözleri yürekleri burktu Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'ın sözleri yürekleri burktu
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki ’’LGBT’’ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki ''LGBT'' propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 02:51:02. #1.13#
SON DAKİKA: Libya Devlet Yüksek Konseyi, TM'yi tek taraflı karar almakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement