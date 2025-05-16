Libya Hükümeti İstifa İddalarını Yalanladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, 2 bakanının istifa ettiğine ilişkin sosyal medyadaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, tüm bakanların normal şekilde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

"Hükümet, sosyal medyada iki bakan ve çok sayıda müsteşarın istifa ettiğine ilişkin dolaşan haberlerin takipçisi olup, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını teyit etmektedir." ifadeleri kullanılan açıklamada ayrıca, resmi kararların yalnızca onaylı kanallar aracılığıyla verildiği kaydedildi.

Sosyal medyada, Yerel Yönetimler Bakanı Bedreddin et-Tumi ile İskan ve İmar Bakanı Ebubekir el-Gavi'nin istifa ettiği öne sürülmüştü.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.