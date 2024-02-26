Libya, Mart Ayından İtibaren Elektronik Vize Uygulaması Başlatıyor

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Libya hükümeti, mart ayı ortasından itibaren ülkeyi ziyaret etmek isteyenlerin elektronik vize alabileceğini açıkladı.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Amir başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin "yabancıların ülkeyi ziyaretinde elektronik vize uygulamasının başlatılması" konusunu görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda e-vize uygulamasının son halinin gözden geçirildiği ve Pasaport ve Vatandaşlık Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyonun ardından uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

Mart ayı ortasından itibaren yabancıların E- Vize uygulamasıyla vize alabileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, yabancıların oturum işlemleri ile özel görev vizelerinin de haziran ayı sonundan önce elektronik ortamda yapılmaya başlanmasının beklendiği ifade edildi.