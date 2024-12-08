Libya'nın başkenti Trablus'taki Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesini kutladı

Güncel

Libya'nın başkenti Trablus'ta Şehitler Meydanı yakınında yüzlerce Suriyeli, Baas rejiminin devrilmesini kutladı.

Şehitler Meydanı yakınında toplanan yüzlerce Suriyeli, ülkelerinin bayraklarını taşıyarak, "Başını dik tut sen özgür Suriyelisin" ve "Özgürlük, özgürlük, özgürlüğü ilan ediyoruz" sloganları attı.

Meydanda kutlama yapan Suriye'nin Hama kentinden Diyab Gureyveti, AA muhabirine, Esed rejiminin Suriye'deki ihlalleri nedeniyle yıllar boyunca Libya'da ikamet etmek zorunda kaldığını söyledi.

Suriyelilerin ülkelerinde yaşamayı hak ettiğini kaydeden Gureyveti, "14 yıl süren savaştan, yıkımdan, zulüm ve tehcirden sonra bize lütfettiği şeyler için Allah'a hamdolsun. Şam'da havaalanı açılır açılmaz 24 saat içinde ülkeme döneceğim." ifadelerini kullandı.

Gureyveti, Libyalıların kardeşi olduğunu, Libya'dan vazgeçmeyeceklerini ve her zaman turist olarak Libya'yı ziyaret etmek istediğini aktardı.

"Suriye'ye inecek ilk uçakla ülkeme döneceğim"

Suriye'nin Hama kentinden Muhammed el-Halebi, Beşşar Esed'in düşmesiyle savaşın bittiğini ifade ederek, "Libya bizim kardeşimiz, inşallah Suriye'ye inecek ilk uçakla ülkeme döneceğim Libya'ya da ziyaret için geleceğim." dedi.

Halep kırsalından Yusuf Gazanfer de askerlik yaşı geldiğinde 2011'de Esed rejiminin askeri olmamak için ülkesini terk ederek Libya'ya gelmek zorunda kaldığını söyledi.

Ülkesindeki zulmün bir haftada nihayetlendiğini kaydeden Gazanfer, "13 yıldır annemi görmüyorum. 13 yıldır Libya'dayım. Geri döneceğim, Şam'ın meydanında her saat gözlerime sürme çekeceğim ve rabbime şükredeceğim." ifadelerini kullandı.